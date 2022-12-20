В Чехии родился детеныш находящегося на грани вымирания черного носорога

В зоопарке чешского города Двур-Кралове-над-Лабем родился детеныш находящегося на грани вымирания черного носорога. Об этом 20 декабря сообщила глава пресс-службы зоопарка Зузана Боучкова.

«У нас 13 декабря появился на свет детеныш находящегося на грани исчезновения черного носорога. Это самочка. На момент рождения она весила 28 кг», — рассказала она.

Сообщается, что детеныш вместе с матерью находятся в отдельном вольере. Известно, что мать обращается с детенышем с максимальной любовью и заботой.

Зоопарк в Двур-Кралове-над-Лабем является мировым лидером по разведению черных носорогов. В данный момент в нем содержатся 14 этих животных.

Ранее, в августе 2018 года, детеныш редкого восточного черного носорога родился в Честерском зоопарке в Англии.

Ареалом обитания черного носорога является Центральная и Западная Африка. В 2011 году один из подвидов этого животного официально был признан вымершим. В дикой природе сохранилось около 900 особей.