К вою готовы: в России реконструируют системы оповещения при ЧС

В России приведут в состояние готовности системы оповещения при чрезвычайных ситуациях — соответствующий закон вступил в силу 4 мая. Федеральные органы исполнительной власти должны будут также реконструировать эти системы. Подробности о том, как работает оповещение в России и почему законодатели решили заняться им всерьез, — в материале «Известий».

Системы из прошлого

Согласно вступившим в силу изменениям, в законе «О гражданской обороне» появились новые понятия — «оповещение населения» и «системы оповещения». При этом как именно будут создаваться и реконструироваться подобные системы, кабмину еще предстоит определить. Впервые о том, чтобы отрегулировать требования к системам оповещения при чрезвычайных ситуациях (ЧС), в России задумались после их проверки в 2021–2022 годах.

Как сообщал замглавы МЧС Алексей Серко в ходе своего выступления в Госдуме, проверки показали, что в отдельных местностях такие системы не реконструировались с 80-х годов XX века. При этом Серко отмечал, что ведомство готово перейти на цифровые методы оповещения.

«Мы должны перейти к современным методам, не зависящим от человека, которые позволят охватить если не 100%, то по крайней мере подавляющее большинство населения, — подчеркивал он. — Люди должны быть в курсе того, что происходит».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В отдельном постановлении, дополняющем вступивший в силу закон, кабмин определил три уровня оповещения — региональный, муниципальный и объектовый. Соответственно, следить за тем, чтобы системы работали, должны будут власти субъектов, районов или руководители предприятий. В постановлении отдельно отмечаются, что громкоговорители можно устанавливать даже на крышах зданий и жилых домов.

Анатомия оповещения

Как говорит в беседе с «Известиями» специалист по гражданской обороне (ГО) и ЧС, подполковник запаса и независимый эксперт Университета «Синергия» Олег Бажанов, обязанности разных уровней власти по оповещению населения акцентированы в 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Согласно документу, при ведении военных действий или вследствие этих действий, при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера, а также в ситуациях, когда эти ЧС уже возникли, жителям конкретных мест должны сообщить о правилах поведения и способах защиты.

— Вначале в течение трех минут сирены будут подавать тревожные сигналы, а из громкоговорителей донесется «Внимание всем!» — говорит Олег Бажанов.

В случае поступления такого сигнала людям необходимо включить ТВ или радио, а также взять в руки мобильные телефоны. По словам собеседника «Известий», по основным телевизионным каналам и радио будет идти информация о ЧС, которая также будет дублироваться и на мобильные телефоны. При этом, согласно приказу МЧС, длительность сообщения не должна превышать пяти минут, а длина SMS-сообщения — 134 символа, включая пробелы и знаки препинания. Повторять такие сообщения могут до трех раз.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Помимо этого, специальные машины с громкоговорителями будут вещать на улицах городов и поселков о ЧС и действиях населения , — отмечает Олег Бажанов.

Эту информацию также будут показывать на ТВ-панелях в местах массового скопления людей и публиковать на интернет-ресурсах. А диспетчеры отправят все необходимые данные в СМИ. Стоит отметить, что в 2020 году в закон о СМИ внесли изменения, которые обязывают редакции бесплатно и максимально оперативно размещать информацию властей о ЧС.

Между тем, чтобы все эти меры работали в случае ЧС, их необходимо отрабатывать в мирное время. По словам Олега Бажанова, работающих россиян должны обучать порядку действий при ЧС специалисты гражданской обороны на предприятиях. А за обучение тех, кто не работает, отвечают специалисты «Жилищников» при органах местного самоуправления.

Тренировки для сирен

Согласно постановлению кабмина, два раза в год — в первую среду марта и октября — должны проводиться комплексные проверки готовности региональных и муниципальных систем оповещения. При этом, чтобы люди не пугались, о предстоящих проверках их должны предупредить заранее. Ровно в 10:43 в эфиры телеканалов, радиостанций и на рекламных экранах выйдут сообщения о проверках, длительность которых составит максимум 60 секунд.

При этом из уличных громкоговорителей вначале раздастся сигнал «Внимание всем!», а затем его сменит фраза: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».

При этом в постановлении особо отмечается, что сообщения о проверках не должны замещать программы, в которых выступают высшие должностные лица страны или рассказывают о важных государственных событиях. Конечно, не исключено, что при проведении подобных проверок из-за воя сирен некоторые люди могут испытать дискомфорт. Однако, как отмечают специалисты, сирены и громкоговорители — это традиционные средства оповещения, которые существуют в большинстве стран мира.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Они востребованы потому, что являются наиболее простым и дешевым средством привлечь внимание людей и донести до них какую-либо информацию. Впрочем, как отмечает в беседе с «Известиями» директор сервисного центра Printeria Илья Карпук, сегодня мобильные телефоны представляются более эффективным средством оповещения.

— В Турции можно наблюдать такую картину: иногда весь пляж заполоняет истошный звук — его издают айфоны отдыхающих, экраны которых начинают гореть красным цветом, — рассказывает эксперт. — Именно так в этой стране работает оповещение о штормах. Пропустить его просто невозможно.

Как отмечает Карпук, помимо громкого звукового сигнала и красного экрана телефоны также получают сообщения с описанием конкретных действий при ЧС и номерами экстренных служб. При этом сегодня во всех мобильных операционных системах есть функция оповещения о ЧС — и именно такой метод эксперт считает наиболее актуальным.

Дилемма радиоточек

Если рассылка через мобильные телефоны считается одним из самых современных средств оповещения о ЧС, то одними из наиболее архаичных являются радиоточки. Они используются в старых квартирах в качестве репродукторов для сообщения населению о стихийных бедствиях и других опасностях. По сути, радиоточка — это проводное радио, розетка от которого, как правило, находится на кухне.

Ее основная особенность в том, что она работает независимо от того, есть в доме электричество или нет. Помимо функции оповещения, радиоточка транслирует программы трех станций: «Радио России», «Маяк» и «Радио Москвы». Для того чтобы слушать их, понадобится специальный трехпрограммный радиоприемник. Если же в доме однопрограммный радиоприемник, то доступна будет лишь одна станция — «Радио России». Впрочем, на практике радиоточками мало кто пользуется.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Но даже если радиоточка не используется, к ней не подключен приемник или она вовсе замурована в стену, собственник жилого помещения обязан вносить за нее ежемесячную плат у, — говорит в беседе с «Известиями» гендиректор консалтинговой группы «Гебель и партнеры» Сергей Гебель.

Согласно данным с официального сайта Российских сетей вещания и оповещения (РСВО), сегодня ежемесячная абонентская плата за радиоточку в Москве и области составляет 138,96 рубля (1667,52 рубля в год). По мнению Сергея Гебеля, в связи с развитием других систем оповещения радиоточки на сегодняшний день практически утратили свою актуальность и особого смысла в них нет. При этом поддерживать ее в рабочем состоянии и ежемесячно платить за нее либо же отказаться от услуги — это право владельца жилого помещения, которое ничем не ограничивается.

— Если радиоточка не нужна, то в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Севастополе следует обратиться в РСВО и подать соответствующее заявление, — заключает эксперт. — Сделать это можно как при личном визите на предприятие, так и через МФЦ. В других городах отключением занимаются местные фирмы — узнать о них можно в своей управляющей компании.