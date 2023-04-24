В темноте и не в обиде: в ГД хотят разрешить тонировку боковых стекол авто

В Госдуме выступили с инициативой снять ограничения по тонировке передних боковых стекол машин, но сохранить запрет в отношении лобового стекла. Такой законопроект подготовила к внесению в Госдуму фракция ЛДПР. Его авторы объясняют необходимость защитой пассажиров от прямых солнечных лучей, а также снижением температуры внутри салона. Инициативу поддерживают во Всероссийском обществе автомобилистов, отмечая, что кондиционер в машине могут позволить далеко не все водители. Впрочем, эксперты видят у законопроекта как плюсы, так и минусы: летом тонировка действительно будет полезна, но зимой, когда световой день короче, она может негативно сказаться на безопасности движения.

Спасти от перегрева

Фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму поправки в КоАП, которые предусматривают отмену штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол автомобиля.

«Тонирование допускается во множестве стран, что неудивительно. Во-первых, оно защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, исключает «ослепление» солнечными лучами. Во-вторых, снижает температуру нагрева салона», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

В документе отмечается, что в жаркую погоду использование кондиционера в машине существенно увеличивает расход топлива. Однако многие водители в целях экономии им не пользуются, что отрицательно сказывается на самочувствии и, как считают авторы, может привести к аварийной ситуации на дороге.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают предоставить водителям возможность использовать тонировку на передних боковых стеклах. Но при этом они считают обязательным сохранение запрета в отношении лобового.

«Необходимо, чтобы осталась возможность просматривания салона извне с целью определения ситуаций, которые могут быть потенциально опасными. Нередки случаи, когда водителям требуется срочная медпомощь либо когда они сами демонстрируют неадекватное поведение, и в таких случаях инспекторы ГИБДД должны иметь возможность выявлять и пресекать подобные ситуации», — подчеркивается в документе.

— Штрафы за тонировку стекол вызывают в нашей стране много споров и разногласий среди водителей. Зачастую это лишний повод для проверки автомобиля инспекторами ГИБДД, а это — благодатная почва для злоупотреблений со стороны органов власти, — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов.

По его словам, законопроект подготовлен в целях создания более комфортных условий водителям, но при этом и сохраняется возможность контроля со стороны уполномоченных органов.

В комитете ГД по транспорту «Известиям» сообщили, что внимательно изучат законопроект, как только он поступит в Госдуму.

«Известия» направили запрос в Минтранс и ГИБДД.

За и против

Эксперты оценивают инициативу по-разному.

— Это логичная идея. Из-за солнечных лучей многие водители вынуждены сегодня ездить в темных очках. Конечно, если бы такие тонированные стекла появились, то сидеть за рулем было бы гораздо комфортнее, — заявил «Известиям» заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев.

По его словам, ничего критичного в том, если такая тонировка появится, нет ни для водителей, ни для сотрудников ГИБДД.

— Не думаю, конечно, что это сильно повысит безопасность. Но людям действительно будет легче, ведь кондиционер — очень дорогое удовольствие, поэтому позволить его себе могут далеко не все, — пояснил эксперт.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин согласен с тем, что некоторым автолюбителям, особенно в южных регионах РФ, инициатива понравится. Однако в целом, по его мнению, проблемы как таковой тут нет — вопрос решается путем надевания солнцезащитных очков, если водителю слишком светло в салоне. При этом в вечернее время тонировка, напротив, может помешать запарковаться, так как в задних зеркалах ничего не будет видно.

— В целом же надо признать, что мода на тонированные машины постепенно проходит. Сейчас владельцы всё больше ездят на вообще не затонированных автомобилях, предпочитая так называемый clean look — то есть максимально утонченный тюнинг, аккуратный салон и внешний вид и так далее. И мода на тонировки проходит не только в России, — считает эксперт.

При этом, по его мнению, в одностороннем порядке Россия вряд ли сможет принять решение об отмене тонировки, так как эти вопросы регулируются нормами техрегламента Таможенного союза.

Независимый автоэксперт Вячеслав Чулков считает, что летом такая тонировка действительно будет полезна. При этом зимой, когда световой день короче, она может негативно сказаться на безопасности движения, пояснил он «Известиям».