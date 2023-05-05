В Москве мужчина выпал из окна шестого этажа вслед за ноутбуком

В Москве 22-летний мужчина выпал из окна шестого этажа, инцидент произошел на Краснобогатырской улице поздно вечером 4 мая, сообщают «Известия».

Перед этим из окна квартиры вылетел ноутбук, с которого пострадавший в состоянии алкогольного опьянения слушал музыку.

Выяснилось, что мужчина в съемной квартире употреблял спиртное и решил навестить 15-летнего соседа, проживающего в другой комнате. Нетрезвый москвич подключил наушники к ноутбуку матери подростка.

«Женщина пришла домой незадолго до полуночи и начала ругать сына из-за невыполненного домашнего задания. В комнате находился нетрезвый сосед. Она выхватила из его рук ноутбук и выбросила в окно», — рассказал источник «Известий».

Мужчина попытался спасти ноутбук и выпрыгнул за ним в окно. Сообщается, что молодой человек приземлился на козырек магазина. В результате падения у москвича зафиксирован перелом руки и сотрясение головного мозга, его госпитализировали. Полиция начала проверку по факту случившегося.

4 апреля стало известно о падении жителя Воронежа из окна 19-го этажа. Он упал на припаркованный возле дома автомобиль Nissan X-Trail с высоты примерно 60 м и остался жив. Очевидцы рассказали, что перед падением пострадавший долго стоял на краю окна. Спасатели прибыли на место происшествия до падения и своевременно оказали помощь. Мужчина получил легкую черепно-мозговую травму и легкую скелетную травму.