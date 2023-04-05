В Воронеже мужчина упал с 19-го этажа и выжил
Житель Воронежа упал с окна 19-го этажа и выжил. Во вторник, 4 апреля, очевидцы распространили в Сети кадры с происшествием.
Инцидент произошел на улице Колесниченко. Мужчина с высоты около 60 м упал на припаркованный у дома автомобиль Nissan X-Trail.
Очевидцы рассказали, что перед падением он долго стоял на краю окна. Спасатели прибыли на место происшествия до падения и своевременно оказали помощь. Как сообщили жители дома, мужчина не живет в новостройке.
Его отвезли в городскую больницу Воронежа с травмами средней тяжести. Пострадавший останется в отделении нейрохирургии для дальнейших обследований.
«При такой высоте, все-таки… законы физики, они работают. Никаких там суперспособностей железного человека, крыльев, спрятанных, мы не нашли. Это просто такое чудо», — рассказал Илья Банин, главврач больницы Воронежа, в которую доставили пострадавшего.
Детали случившегося выясняются.
Накануне в Самарской области семиклассница выпала из окна школы. Она находится в больнице в Тольятти. После произошедшего в образовательном учреждении было проведено экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних.