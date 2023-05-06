Эксперт рассказал о принципах сохранения накоплений от инфляции

Для сохранения сбережений от инфляции необходима диверсификация (разделение средств между различными активами. — Ред.), рассказал «Известиям» 6 мая предприниматель и сооснователь сообщества «Криптобарон» Алексей Бусов.

«Самое главное, что важно понять, капитал не нужно держать в одной корзине. Вам просто необходима диверсификация, если вы хотите сохранить свои сбережения. Диверсификация предполагает, что часть средств вы храните в низкорисковых активах, которые неподвластны инфляции. Речь идет о рынке недвижимости, которая в любом случае хеджирует риски», — сказал он.

При этом он считает, что лучше покупать жилье там, где оно оценивается в долларах.

«Однозначно стоит рассмотреть азиатский регион, курортные секторы. От вложений в европейскую недвижимость лучше воздержаться в связи с участившимися случаями блокировки счетов россиян в недружественных странах», — добавил он.

Говоря о покупке валюты, он отметил, что в настоящее время минимальный процент инфляции наблюдается в Китае, поэтому можно рассмотреть вариант с открытием счета в китайском банке и размещения в нем денег под процент.

«Если мы берем металлы, золото сейчас как раз тот вариант, который хеджирует риски. Оно обязательно должно быть в вашем портфеле, ведь если в один момент всё обвалится, мы будем ориентироваться именно на этот драгоценный металл. Брать его лучше всего у брокеров, ведь есть предположение, что котировки золота не всегда объективны», — сказал предприниматель.

При этом он подчеркнул, что геополитическая ситуация остается напряженной и среди политиков ведутся разговоры о смене однополярного мира, поэтому если в будущем будет решено создать новую валюту, то произойдет серьезная коррекция курсов евро и доллара.

«Хранить свои деньги в них (в евро и долларе. — Ред.) не стоит, лучше обратить свой взор в сторону того же юаня или дирхам, который многие годы не теряет своих показателей в отношении к доллару. Поэтому Объединенные Арабские Эмираты также можно рассмотреть как вариант для открытия заграничного счета», — добавил Бусов.

Если рассматривать инвестиции в акции, то можно приобрести ценные бумаги востребованных компаний, считает предприниматель.

«Также спасти ваши средства от инфляции помогут правильные инвестиционные бизнес-стратегии. Есть фонды, которые инвестируют в перспективные компании», — отметил эксперт.

Ранее в этот день сообщалось, что, согласно исследованию СберНПФ, россияне в среднем откладывают 8,7 тыс. рублей в месяц. При этом сбережения на будущее, в том числе на пенсию, делает лишь каждый пятый опрошенный, а большинство респондентов (77%) собираются жить на старости только на госвыплаты.

В начале января сообщалось, что, по данным FinExpertiza, рублевый депозит показал максимальную доходность среди наиболее популярных активов при консервативной стратегии инвестирования в 2022 году.