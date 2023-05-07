8 мая — Международный день Красного Креста: история и традиции праздника

Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца ежегодно отмечается 8 мая. Знаменательная дата посвящена работникам служб, которые специализируются на спасении человеческих жизней и оказании помощи нуждающимся. В 2023 году торжество приходится на понедельник. Об истории и традициях праздника читайте в материале «Известий».

День Красного Креста – 2023: история

Праздник Красного Креста отмечается в день рождения основателя движения гуманистов Анри Дюнана. Швейцарец стал свидетелем жестокой битвы между австрийцами и французами в июне 1859 года. Неравнодушный Дюнан собрал бригаду из нескольких женщин, которые согласились ухаживать за ранеными.

В 1863 году Анри организовал общество добровольцев-спасателей по оказанию экстренной помощи пострадавшим в боевых сражениях. Члены организации получили специальный знак, который гарантировал неприкосновенность.

В ходе международной конференции в Гааге в 1928 году было утверждено официальное название общества — Международный Красный Крест. С момента основания в организации дважды менялся устав, в 1952 и 1965 годах.

День Красного Креста – 2023: традиции

В России и странах мира в знаменательный день участники движения проводят различные гуманитарные акции и массовые встречи. Каждый год число добровольцев Красного Креста стремительно растет. Стать волонтером организации может любой желающий, обратившись в местный городской филиал.

Средства массовой информации (СМИ) в день праздника рассказывают о роли волонтеров в периоды вооруженных конфликтов и гуманитарных катастроф, а также о деятельности организаций сегодня.

В последний день апреля в нашей стране отмечают День пожарной охраны — профессиональный праздник огнеборцев. Ранее «Известия» писали об истории и традициях проведения знаменательной даты для работников спасательной службы.