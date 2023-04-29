30 апреля — День пожарной охраны: история и традиции праздника

В последний день апреля в России отмечают День пожарной охраны — праздник огнеборцев, спасающих жизни людей. Представители этой опасной профессии рискуют собой и вступают в схватку с самой стихией, их мужество и выдержку невозможно переоценить. В 2023 году торжество приходится на воскресенье. «Известия» рассказывают, как у укротителей огня появился собственный праздник и как спасатели отмечают знаменательный день.

День пожарной охраны – 2023: история праздника

Праздник берет свое начало в далеком XVII веке. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович издал «Наказ о градском благочинии», в соответствии с которым в Москве установили круглосуточные пожарные дозоры. Кроме того, на Руси появилась объездная пожарная служба — прародитель современных подразделений по борьбе с огнем.

Несколько столетий спустя, в апреле 1918 года, председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ленин принял декрет о мерах пожарной безопасности. В связи с этим появившийся в СССР праздник первоначально отмечали в разные даты в середине апреля. В 1994 году торжество получило название Дня пожарной охраны, но всё еще не было закреплено на законодательном уровне.

Наконец в 1999 году президент РФ Борис Ельцин подписал Указ «Об установлении Дня пожарной охраны», окончательно узаконивший профессиональный праздник огнеборцев.

День пожарной охраны – 2023: традиции праздника

В последний день апреля поздравляют пожарных, выпускников и преподавателей профильных учебных учреждений и всех, кто так или иначе причастен к борьбе с огнем. Они получают поздравления от коллег и близких, награды от руководства и благодарности от спасенных и их семей.

СМИ в честь праздника готовят публикации и репортажи о героической работе пожарных и их подвигах в исторически важные для страны периоды. Неотъемлемой частью праздника является ритуал возложения цветов к могилам погибших во время исполнения служебного долга пожарных.

Нередко по случаю Дня пожарной охраны организуют концерты и торжественные мероприятия, куда приглашают наиболее самоотверженных и опытных спасателей, выражают им благодарность и посвящают представления.

Тематические мероприятия проводят также в школах и детских садах — ученикам и воспитанникам предлагают участвовать в конкурсах рисунков, приглашают в музеи и пожарные части.

В России 27 марта отмечали День войск национальной гвардии — праздник, чествующий бойцов, которые стоят на страже общественной безопасности. «Известия» познакомили читателей с историей и традицией знаменательной даты.