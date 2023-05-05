Девять машин скорой помощи получили медицинские учреждения Забайкалья

Новые автомобили скорой помощи передали центральным районным больницам Забайкалья и станции скорой помощи в Чите. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональный центр социально значимой информации.

Транспорт класса В оснащен необходимым оборудованием. Машины направили в Балейскую, Борзинскую, Тунгокоченскую, Хилокскую и Оловяннинскую больницы, а также в краевую больницу в Краснокаменске. Три автомобиля доставлены в парк станции скорой медицинской помощи Читы.

За четыре года для Забайкалья закупили свыше 200 машин скорой помощи. Они оборудованы каталками и складными носилками, дефибрилляторами, электрокардиографами, бактерицидными очистителями воздуха. До конца 2023 года в Забайкалье поступит 34 автомобиля.

В начале мая медицинские учреждения Республики Коми получили девять новых машин скорой помощи. Они поступили по программе Минпромторга России.