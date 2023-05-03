Медучреждения Коми получили девять новых машин
В Сыктывкаре (Коми) медучреждениям республики передали ключи от девяти новых автомобилей скорой помощи. Об этом республиканское правительство сообщает 3 мая.
Четыре машины поступят в распоряжение территориального центра медицины катастроф, по одной получат больницы Усть-Вымского, Корткеросского, Удорского, Сосногорского районов и города Печоры.
Как уточняет ИА «Комиинформ», кареты скорой помощи поступили по программе Минпромторга России. Ранее машины поставлялись по нацпроекту «Здравоохранение».
Последние пару лет в Коми ведется активное обновление автопарка медучреждений. С 2021 года больницы получили 52 новых машин скорой помощи и 249 санитарных автомобилей. 23 «скорых» были переданы в центр медицины катастроф.