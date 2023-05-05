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«Калашников» начал поставки разработанного с МО комплекта обмундирования

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Фото: Пресс-служба концерна «Калашников»
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Компания «Триада-ТКО», входящая в концерн «Калашников», начала поставки всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0), разработанного совместно с Минобороны России. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба концерна.

Первая поставка включала в себя несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.

В комплект входят нательное флисовое термобелье, флисовая кофта, демисезонный костюм из куртки и брюк, ветровлагозащитный костюм, летний костюм из куртки, брюк и боевой рубашки, летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф.

Отмечается, что ВКПО 3.0 был разработан со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения МО РФ. Он обладает повышенными эргономическими характеристиками, также улучшены свойства материалов, из которых изготовлен комплект. Кроме того, новое полевое обмундирование выполнено в новой расцветке.

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Ранее, 12 января, стало известно, что оружейный дивизион концерна «Калашников» в 2022 году побил 20-летний рекорд по производству оружия. Так, за прошедший год было выполнено 45 государственных контрактов и 24 договора по линии военно-технического сотрудничества.

До этого, 27 декабря 2022 года, сообщалось, что «Калашников» наращивает производство по всей номенклатуре. Кроме того, концерн в 2023 году будет разрабатывать новые беспилотники и наращивать выпуск дронов.

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