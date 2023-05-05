Чемезов заявил о готовности Ростеха выпустить 10 самолетов ТУ-214 в 2025 году

Чемезов заявил о готовности Ростеха выпустить 10 самолетов ТУ-214 в 2025 году

2023-05-05 10:42:30

2023-05-05 10:42:30

2023-05-05 10:42:30

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