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Россияне в среднем откладывают по 9 тыс. рублей в месяц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В среднем граждане России откладывают на будущее 8,7 тыс. рублей ежемесячно. При этом долгосрочные сбережения, в том числе на пенсию, делает только каждый пятый. Об этом говорится в исследовании СберНПФ (есть у «Известий»).

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В то же время 77% россиян после выхода на пенсию собираются жить в основном на государственные выплаты. Дело в том, что в России только формируется культура долгосрочных накоплений, считает руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов.

Кроме того, лишь немногие граждане смогли разобраться с тем, как рассчитать пенсию от государства, и, ориентируясь на свои зарплаты, полагаются на госвыплаты с суммами того же порядка, добавил эксперт. Согласно исследованию, только 8% россиян до конца понимают, как рассчитывается государственная пенсия.

При этом, если человек с 30 лет начнет каждый месяц откладывать по 9 тыс. рублей, то к старости он сможет купить квартиру в одном из регионов и сдавать ее в аренду, оценил экономист, проректор Российской экономической школы Максим Буев. По его словам, для достойной старости к 60–65 годам на счету должна лежать сумма, равная пяти–восьми годовым доходам.

Сегодня отношение общества к финансовой грамотности изменилось, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. Там добавили: заметно увеличилась доля людей, самостоятельно принимающих решения о своих деньгах и сравнивающих разные варианты при выборе услуги или продукта. Кроме того, в ведомстве отметили, что граждане всё активнее пользуются современными инструментами и интернет-сервисами для управления финансами.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Сбереги смолоду: россияне в среднем откладывают по 9 тыс. рублей в месяц

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