На артемовском направлении танковый экипаж Т-80 подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) разбил укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами работы российских военных поделилось Минобороны в пятницу, 5 мая.

Отмечается, что расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженные силы России обнаружили группу националистов ВСУ, скрывающуюся в опустевшем полуразрушенном частном доме одного из населенных пунктов. Здание было переоборудовано в укрепленный опорный пункт.

Оперативно выдвинувшись в указанный район, экипаж танка Т-80 запросил координаты укрепления украинских военных и точным огнем из 125-миллиметровой пушки уничтожил их, не дав личному составу ВСУ покинуть укрытие и оставив их под завалами здания.

Во избежание ответного огня со стороны противника, экипаж танка оперативно сменил огневую позицию.

«Машина отличная для своих лет. Очень эффективная на данный момент. Приезжаем на позицию, разворачиваемся, стреляем и быстро уезжаем», — рассказал командир танка Т-80.

Ранее, 25 апреля, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил, что танкисты Восточного Военного округа (ВВО) из Забайкалья уничтожают противника с закрытых огневых позиций на южнодонецком направлении в районе Угледара.

17 апреля, Китрарь показал, как экипажи танков Т-80 ВВО отработали по наблюдательному пункту украинских боевиков в районе Угледара.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.