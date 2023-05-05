В хостеле в Москве обнаружили тело девушки

В центре Москвы в хостеле в четверг, 4 мая, обнаружили тело 20-летней девушки. Там же находилась еще одна постоялица — ее госпитализировали.

По информации «Известий», на пострадавших не было признаков телесных повреждений. Причина смерти девушки будет установлена судебной медэкспертизой. Басманная межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование произошедшего.

25 апреля жительница Красноярского края скончалась от удара током в собственной ванне. Предположительно, девушка, находясь в наполненной ванне, взяла в руки провод от зарядного устройства, подключенного к электрической сети, чтобы подключить к нему телефон. В результате этого она получила удар электрическим током.