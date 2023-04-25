В Красноярском крае женщину убило током в ванне

Жительница Дивногорска Красноярского края скончалась от удара током в собственной ванне. Об этом 24 апреля сообщило ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Двумя днями ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир было обнаружено тело 21-летней девушки с признаками поражения электрическим током.

«Предположительно, в какой-то момент, находясь в наполненной водой ванной, она взяла в руки провод от зарядного устройства, подключенного к электрической сети, чтобы подключить к нему телефон, в результате чего получила удар электрическим током. Тело женщины без признаков жизни обнаружили ее родители вечером в ванной комнате», — сообщили в ведомстве.

В связи с произошедшим проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Ранее, 8 февраля, 13-летний школьник скончался в Усолье-Сибирском Иркутской области. Он получил смертельный удар током, когда пользовался телефоном в ванной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).