Желающий попасть в Россию француз снес польский шлагбаум на границе

Гражданин Франции снес польский шлагбаум по пути в Россию. Мужчина дважды пытался попасть на территорию РФ, несмотря на препятствия погранслужбы, передает телеканал «Известия». Жителя ЕС остановили в связи с отсутствием необходимых документов. Пограничники задержали мужчину и выписали ему штраф в размере $240. Француз утверждает, что очень хочет жить в России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.