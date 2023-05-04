Эксперт объяснил решение некоторых банков РФ повысить ставку по ипотеке

На решение некоторых российских банков повысить ставку по ипотеке могло повлиять оживление рынка, считает исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак. Об этом он сообщил «Известиям» 4 мая.

Ранее в этот день издание РБК написало, что в этом месяце несколько крупных банков ужесточили условия по ипотеке. Так, Московский кредитный банк увеличил ставку по ипотечным кредитам на строящееся жилье на 0,8 процентных пункта (п.п.), до 11,5%. По кредитам на вторичное жилье ставка выросла до 11%, на 0,55 п. п. Совкомбанк повысил ставки в среднем на 0,5 п.п., они начинаются от 11,99% годовых. Банк «Санкт-Петербург» увеличил ставки по льготной ипотеке на новостройки до 7,65%, а по семейной — до 5,65%.

Баджурак рассказал «Известиям», что повышение ставок на ипотечные кредиты в этих банках нельзя назвать существенным. Говоря об остальных ключевых игроках, он обратил внимание на то, что пока разрыв не слишком велик. Так, Сбербанк предлагает ипотеку под 10,9% на новостройки и вторичную недвижимость, Альфа-банк — под 11,69% на вторичное жилье, ВТБ — под 10,7% на новостройки и вторичку, добавил эксперт.

«На решения банков повысить ставку могло повлиять оживление рынка. По нашим данным, за первые три месяца этого года онлайн-спрос [на ипотеку] оказался на 10% выше показателей за аналогичный период прошлого года и на 17% выше в сравнении с позапрошлым годом. Также рост ставок может быть продиктован желанием банков расширить сегмент заемщиков: чем выше ставка, тем больше рисков она окупает, а значит, ипотеку можно будет выдать большему количеству людей», — объяснил Баджурак.

Прогнозировать новые повышения ставок в ближайшем будущем, по его мнению, не стоит.

«Те ставки, которые мы видим сейчас у лидеров ипотечного рынка, уже достаточно высокие, дополнительное увеличение может «заморозить» рынок. Пока ключевая ставка стоит на месте, у банков нет нужды идти на такие риски. Впрочем, те игроки, которые предлагают сейчас более скромные ставки, могут их немного повысить, чтобы уравнять с предложениями конкурентов. Такого повышения можно ждать от Газпромбанка, ФК «Открытие» и Росбанка, чьи ставки пока не достигли 10%», — предположил эксперт.

При этом в пресс-службы ВТБ «Известиям» сообщили, что на данный момент банк не намерен менять ставки по розничным кредитам, в том числе по ипотеке.

«Их текущий уровень позволяет развивать спрос на розничное кредитование», — отметили там.

В кредитной организации добавили, что, несмотря на то что ставки по ипотеке на рынке в рамках базовых банковских программ находятся выше уровня в 10%, выдачи жилищных кредитов в этом году могут превысить уровень рекордного 2021-го.

В банке «Уралсиб» сообщили «Известиям», что не повышали в этом месяце ставки и пока не планируют их увеличивать.

В пресс-службе ПСБ подчеркнули, что внимательно следят за конъюнктурой рынка, но в ближайшее время не планирует повышения ставок по ипотечным программам.

Накануне Центробанк опубликовал аналитический материал, из которого следует, что доля ипотечных кредитов, выданных на максимальный срок в 30 лет, за год выросла в два раза и достигла 40%.

Ранее, 23 марта, сообщалось, что, согласно данным ДОМ.РФ, россияне в этом году в 1,5 раза чаще стали интересоваться программой льготной ипотеки. В банки за январь-февраль (с 1 января по 2 марта) от физлиц поступило 199,3 тыс. заявок против 133,8 тыс. за такой же период 2022 года.