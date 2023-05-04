В РАН допустили пропагандистский ход в заявлении Израиля о запасах урана у Ирана

Заявление министра обороны Израиля Йоава Галанта о том, что Иран располагает запасами обогащенного урана, достаточными для производства пяти ядерных бомб, может быть пропагандистским ходом. Об этом 4 мая «Известиям» сообщила руководитель лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН доктор исторических наук Ирина Звягельская.

«Израильтяне постоянно говорят, что Иран может выйти на производство ядерного оружия. С точки зрения Израиля, это большая опасность, потому что прежде всего это нарушит ядерную монополию Израиля в регионе. Кроме того, [Иран может занять] еще более жесткую позицию, не опасаясь вызовов со стороны других государств Ближнего Востока. Сказать, что в заявлении министра что-то новое, я не могу. Он назвал какие-то цифры, но проверить их невозможно. Я не исключаю, что это скорее пропагандистский ход, чем действительная ситуация», — сказала она.

В декабре 2022 года премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что ни одно правительство Израиля не допустит появления у Ирана ядерного оружия.

Ранее, в сентябре, министр обороны Израиля Бени Ганц сказал, что Иран продолжает движение к созданию ядерного оружия и всё ближе подходит к этой цели. По его словам, за последние годы в Иране обрели знания о ядерном вооружении, а руководство страны в течение нескольких недель может получить необходимый материал для создания оружия.