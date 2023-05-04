Воздух в Москве во второй декаде мая прогреется до 15-20 градусов
Воздух в Москве во второй декаде мая будет прогреваться до + 15…+20 градусов. Об этом в четверг, 4 мая, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, 10 мая характер метеоусловий не изменится, однако станет теплее.
«После аномально холодных выходных температурный фон, с наступлением второй декады мая, с трудом, но вернется в свое климатическое русло — +15…+20», — приводятся слова синоптика на портале «Метеовести».
Накануне, 3 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные и праздничные дни в Москве ожидается достаточно холодная погода с осадками, за исключением 9 мая, когда прогнозируется небольшое потепление.
2 мая Вильфанд рассказал, что тепло вернется в столицу не раньше середины мая.