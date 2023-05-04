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Темами «Разговоров о важном» 4 мая стали День Победы и «Бессмертный полк»

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В российских школах 4 мая проходят патриотические классные часы— «Разговоры о важном» на тему предстоящего Дня Победы и акции «Бессмертный полк». Методические материалы для занятий опубликованы на официальном сайте сервиса razgovor.edsoo.ru.

Разговоры о важном 4 мая — суть

Федеральным спикером выступает ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Иван Петрович Лыткин.

Целью занятий является формирование у учеников 1–11-х классов первоначальных представлений о героизме советских солдат в годы Великой Отечественной войны и совершенных ими подвигах. Занятия призваны воспитать в школьниках уважительное отношение к таким ценностям, как долг и служение Отечеству, патриотизм.

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Кроме того, тематические «Разговоры о важном» предназначены для сохранения исторической памяти и укрепления связи поколений.

Разговоры о важном 4 мая — сценарий

Для учеников младших и старших классов заготовлены разные методические материалы. Занятия сопровождаются видеофрагментами, презентациями, чтением отрывков из литературных произведений. Учеников приглашают к обсуждению, каждый школьник может выразить свое мнение и порассуждать на тему классного часа.

Особое внимание уделяется акции «Бессмертный полк». Детям и подросткам объяснят, насколько важно помнить имена защитников Родины и подвиг, который они совершили для будущих поколений. Также школьникам расскажут о символах Победы, более старших учащихся познакомят с краткой хронологией событий войны, расскажут о главных битвах и переломных этапах.

В апреле в школах РФ прошли «Разговоры о важном» на тему Дня памяти геноцида советского народа нацистами. Ученикам рассказали о трагических событиях в годы Великой Отечественной войны и обратили их внимание на важность сохранения исторической правды.

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