В школах РФ проходят уроки о Дне памяти о геноциде советского народа нацистами

В российских школах в понедельник, 17 апреля, в рамках дисциплины «Разговоры о важном» проходят классные часы, посвященные Дню памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Методические материалы для занятий опубликованы на официальном сайте сервиса razgovor.edsoo.ru.

Федеральным спикером выступает заслуженный юрист России, писатель и историк права Александр Звягинцев.

Целью внеурочных занятий для учеников 1–4 классов является формирование у их представления о жертвах среди мирных советских граждан в преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны, для учеников 5–11 классов — формирование у них понимания важности сохранения исторической правды, памяти и преемственности поколений на примере истории геноцида мирных советских граждан со стороны фашистов.

В рамках внеурочного занятия ученики 1–4 классов обсудят с учителями историю спасения немецкой девочки из-под огня старшим лейтенантом Николаем Масаловым в районе Берлина Тиргартене. Событие стало сюжетом памятника Воину-освободителю в Берлине.

Кроме того, обучающимся расскажут о детских концлагерях, созданных фашистами на оккупированной территории Советского Союза. Детей также познакомят с памятниками и мемориалами, посвященными жертвам фашизма.

Обучающиеся 5–11 классов обсудят с учителями определение понятия «геноцид». В рамках классного часа они в том числе узнают о блокаде Ленинграда, Нюрнбергском процессе и приюте «Призрение» подневольных детей-доноров, который действовал в оккупированной Макеевке Сталинской области (Донецкая Народная Республика).

Ранее, 28 марта, общественный деятель из Латвии, историк Янис Кузинс заявил в интервью «Известиям», что бороться с героизацией нацизма нужно, в частности, с помощью просветительских проектов. По его словам, большая часть населения Прибалтики помнит об исторических корнях с Россией и хранит память об истинных событиях Второй мировой войны, однако существуют и те, кто поддерживает ультраправую идеологию.

«Разговоры о важном» — внеурочные занятия, которые проходят по понедельникам во всех российских школах и СПО. В рамках этой дисциплины со школьниками обсуждают вопросы, связанные с историей и культурой России, ее ролью в мировых процессах. Предмет введен в школьную программу с сентября 2022 года.