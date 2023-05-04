Эксперт рекомендовал переводить долларовые депозиты во вклады в юанях

Сохранение сбережений в долларах и евро теряет свою актуальность, считает генеральный директор инвестиционной компании «Диалот», председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов. Об этом он рассказал «Известиям» 4 мая и посоветовал присмотреться к вкладам в юанях.

«Юань еще не стал мировой резервной валютой, но его рост на мировом финансовом рынке впечатляет. За последнее время доля юаня в мировой торговле выросла более чем вдвое — с 2 до 4,5%. Российские кредитные организации в рамках этого тренда предлагают открытие депозитов в юанях», — сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что более 10 банков, среди которых и системообразующие, активно привлекают китайскую валюту.

«Следует отметить, что объем размещаемых средств колеблется от 100 до 2 млн юаней. А вот разброс ставок невелик — от 1,3 до 2,4% в год. Впрочем, это в любом случае выше, чем ставки по долларовым депозитам», — подчеркнул Диашов.

Кроме того, по словам эксперта, юань на российском рынке показал в последнее время рост. Начиная с января 2023-го его стоимость в рублевом эквиваленте увеличилась почти на 20%.

Таким образом, для сохранения семейных накоплений можно смело рекомендовать перевод долларовых депозитов во вклады в юанях, резюмировал Егор Диашов.

Ранее, 27 марта, руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов рассказал «Известиям», что безопасная стратегия сохранения накоплений предполагает разделение средств на три корзины — оперативную в рублях, стабилизационную в юанях и «парусную» в акциях российских компаний.

До этого, 22 марта, директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков также назвал юань адекватным вариантом для диверсификации и сохранения сбережений.

В начале января сообщалось, что, по данным FinExpertiza, рублевый депозит показал максимальную доходность среди наиболее популярных активов при консервативной стратегии инвестирования в 2022 году.