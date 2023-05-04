Конструктора бронемашины «Тигр» приговорили к 4 годам колонии

Бывшего начальника ФГУ 21-го НИИ Минобороны полковника Андрея Колтукова, который занимался разработкой бронетехники, в том числе бронеавтомобиля «Тигр», приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом в 4 мая сообщило агентство ТАСС, ознакомившись с текстом решения 235-го Гарнизонного военного суда.

Колтукову назначили наказание за фиктивное трудоустройство пятерых человек в период с 2010 по 2018 года на должности лаборантов. Этим сотрудникам выплатили зарплату на сумму более 6,8 млн рублей, при том, что они фактически не выполняли свою работу.

Его признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий).

Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на два года.

Кроме того, Колтуков должен возместить 3-му Центральному НИИ Министерства обороны России нанесенный ущерб в размере около 6,7 млн рублей.

Приговоренный вину не признал, однако выплатил 120 тыс. рублей, частично погасив ущерб.

Ранее, 27 апреля, экс-начальнику управления МВД России по Камчатскому краю Михаилу Киселеву суд назначил 11 лет колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере и превышению должностных полномочий. Отмечается, что для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа наложен арест на принадлежащее ему имущество на сумму более 2 млн рублей.