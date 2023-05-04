Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы РФ отбили атаку БПЛА ВСУ на жилые кварталы в Херсонской области
Мир
В сенате США предупредили о миграционных проблемах из-за отмены ограничений COVID-19
Мир
WP сообщила о возможном предъявлении обвинения сыну Байдена
Мир
Экономист спрогнозировала отказ стран от расчета в долларах в ближайшие 10 лет
Мир
Захарова заявила об ответственности Запада за действия киевского режима
Мир
Киностудии в США приостановили выплаты сценаристам из-за забастовки
Наука и техника
Российские космонавты завершили семичасовой выход в открытый космос
Политика
Посол РФ в США указал на право Москвы в любое время ответить на атаку Киева на Кремль
Мир
СМИ назвали Джилл Байден настоящим президентом США из-за влияния на мужа
Общество
Следователи на Кубани обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора
Армия
Артиллерийские подразделения ВДВ России разбили опорный пункт ВСУ
Мир
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на консульство в Мариехамне
Мир
Посольство США на Украине предупредило граждан об угрозе ракетных ударов

Конструктора бронемашины «Тигр» приговорили к 4 годам колонии

Суд приговорил конструктора «Тигра» к четырем годам колонии за ущерб на 6,7 млн рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшего начальника ФГУ 21-го НИИ Минобороны полковника Андрея Колтукова, который занимался разработкой бронетехники, в том числе бронеавтомобиля «Тигр», приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом в 4 мая сообщило агентство ТАСС, ознакомившись с текстом решения 235-го Гарнизонного военного суда.

Колтукову назначили наказание за фиктивное трудоустройство пятерых человек в период с 2010 по 2018 года на должности лаборантов. Этим сотрудникам выплатили зарплату на сумму более 6,8 млн рублей, при том, что они фактически не выполняли свою работу.

Его признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий).

Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на два года.

Кроме того, Колтуков должен возместить 3-му Центральному НИИ Министерства обороны России нанесенный ущерб в размере около 6,7 млн рублей.

Приговоренный вину не признал, однако выплатил 120 тыс. рублей, частично погасив ущерб.

Поличное дело: генерал и полковник ФТС арестованы за взятку почти 4 млн рублей
Почему таможенники могут отделаться штрафом, а платившим им бизнесменам грозит тюрьма

Ранее, 27 апреля, экс-начальнику управления МВД России по Камчатскому краю Михаилу Киселеву суд назначил 11 лет колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере и превышению должностных полномочий. Отмечается, что для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа наложен арест на принадлежащее ему имущество на сумму более 2 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023