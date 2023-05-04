Бывший наемник из Германии раскритиковал ВСУ за отношение к иностранцам

Бывший наемник из Германии Йонас Краценберг заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют иностранцев в качестве «пушечного мяса». Об этом он сообщил порталу T-online 3 мая.

Краценберг рассказал, что украинская армия уступает немецкой в профессионализме. В том числе он указал, что управление в Германии находится на весьма высоком уровне. Вместе с тем он особо выделил отношение начальства и низкое жалование иностранных наемников, пишет «Газета.Ru».

«Украинцы же, наоборот, слишком непостоянны и пластичны в своих решениях, например в использовании оружия. Также очень много коррупции. А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации», — рассказал бывший наемник.

Кроме того, Краценберг заявил о невозможности спорить с низким жалованием из-за незнания языка, а также пожаловался на то, что офицеры ВСУ считают наемников всего лишь «пушечным мясом».

Ранее, 30 апреля, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на донецком направлении потери ВСУ составили более 575 украинских боевиков и наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.