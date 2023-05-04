Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы РФ отбили атаку БПЛА ВСУ на жилые кварталы в Херсонской области
Мир
В сенате США предупредили о миграционных проблемах из-за отмены ограничений COVID-19
Мир
WP сообщила о возможном предъявлении обвинения сыну Байдена
Мир
Экономист спрогнозировала отказ стран от расчета в долларах в ближайшие 10 лет
Мир
Захарова заявила об ответственности Запада за действия киевского режима
Мир
Киностудии в США приостановили выплаты сценаристам из-за забастовки
Наука и техника
Российские космонавты завершили семичасовой выход в открытый космос
Политика
Посол РФ в США указал на право Москвы в любое время ответить на атаку Киева на Кремль
Мир
СМИ назвали Джилл Байден настоящим президентом США из-за влияния на мужа
Общество
Следователи на Кубани обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора
Армия
Артиллерийские подразделения ВДВ России разбили опорный пункт ВСУ
Мир
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на консульство в Мариехамне
Мир
Посольство США на Украине предупредило граждан об угрозе ракетных ударов
Сюжет:

Бывший наемник из Германии раскритиковал ВСУ за отношение к иностранцам

Экс-наемник из ФРГ Краценберг заявил, что ВСУ используют иностранцев как «пушечное мясо»
0
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший наемник из Германии Йонас Краценберг заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют иностранцев в качестве «пушечного мяса». Об этом он сообщил порталу T-online 3 мая.

Краценберг рассказал, что украинская армия уступает немецкой в профессионализме. В том числе он указал, что управление в Германии находится на весьма высоком уровне. Вместе с тем он особо выделил отношение начальства и низкое жалование иностранных наемников, пишет «Газета.Ru».

«Украинцы же, наоборот, слишком непостоянны и пластичны в своих решениях, например в использовании оружия. Также очень много коррупции. А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации», — рассказал бывший наемник.

Кроме того, Краценберг заявил о невозможности спорить с низким жалованием из-за незнания языка, а также пожаловался на то, что офицеры ВСУ считают наемников всего лишь «пушечным мясом».

Счет и меч: сколько осталось иностранных наемников на Украине
Эксперты объясняют уменьшение их числа избранной тактикой ВС России

Ранее, 30 апреля, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на донецком направлении потери ВСУ составили более 575 украинских боевиков и наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023