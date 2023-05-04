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WP сообщила о возможном предъявлении обвинения сыну Байдена

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis
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Американская прокуратура вскоре решит, предъявлять ли обвинения сыну президента США Хантеру Байдену в налоговых нарушениях и даче ложных показаний о покупке оружия. Об этом сообщила газета The Washington Post в среду, 3 мая, со ссылкой на источники.

По информации издания, на прошлой неделе адвокаты Байдена встретились в штаб-квартире Министерства юстиции в центре Вашингтона, чтобы обсудить уголовное расследование с прокурором США Дэвидом Уайссом из Делавэра. Как указывает газета, такого рода встречи обычно проводятся, чтобы запросить у прокурора смягчения обвинений.

Отмечается, что любой исход по делу может повлиять на Джо Байдена, который недавно начал свою кампанию по переизбранию на пост президента. Кроме того, принятие решения по делу, расследование которого началось в 2018 году, также может замедлиться.

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18 марта по заявлению комитета по надзору и подотчетности палаты представителей американского конгресса стало известно, что Хантера Байдена и других членов семьи главы Белого дома уличили в получении $1,3 млн от компании из Китая. Выяснилось, что деньги были переведены в начале марта 2017 года, примерно через два месяца после того, как Байден покинул пост вице-президента США. Тогда председатель комитета по надзору Джеймс Комер собирался «следить за денежным следом» бизнес-схем Байдена и его семьи.

В начале марта стало известно, что Байдена-младшего подозревают в нарушении федерального закона. Обвинение было составлено на основании его переписки с пресс-секретарем президента США Кендрой Баркофф, которую он инструктировал, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. Нарушение состоит в том, что Хантер Байден осуществлял свою деятельность, не будучи зарегистрированным в качестве иноагента, что, согласно американскому законодательству, является серьезным обвинением.

3 января британское издание Daily Mail со ссылкой на юриста из штата Колорадо Кевина Эванса заявило, что министерство юстиции США скрывает не менее 400 страниц конфиденциальных документов, которые подтверждают связь Хантера Байдена с Китаем, Россией и Украиной.

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