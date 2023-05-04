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Российские космонавты завершили семичасовой выход в открытый космос
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Космонавты приступили к выходу в открытый космос для переноса шлюзовой камеры
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Российские космонавты завершили семичасовой выход в открытый космос

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Фото: Роскосмос
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Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос, длительность которого составила 7 часов 11 минут. Об этом сообщил «Роскосмос» на сайте в четверг, 4 мая.

Космонавты подготовили шлюзовую камеру к переносу: расстыковали кабели связи с малым исследовательским модулем «Рассвет», сняли чехол экранно-вакуумной теплоизоляции со стыковочного агрегата шлюзовой камеры, демонтировали защитную крышку с пассивного устройства фиксации УФП-4 и кожух с его мишени на шлюзовой камере и раскрыли замки крепления к модулю «Рассвет».

Петелин и Прокопьев наблюдали за переносом шлюзовой камеры с помощью европейского дистанционного манипулятора ERA, которым управлял космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, и обеспечили ее пристыковку к многоцелевому лабораторному модулю «Наука». Далее космонавты подключили кабели между шлюзовой камерой и модулем «Наука».

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О выходе космонавтов в открытый космос стало известно ранее днем, 3 мая. Космонавты занимались второй за 2023 год внекорабельной деятельностью по российской программе.

Предыдущий выход за борт МКС россияне совершили 19 апреля. Тогда Прокопьев и Петелин провели в открытом космосе 7 часов 55 минут. В частности, во время работы они оснастили радиатором российский модуль «Наука».

Космонавты вернутся на Землю в сентябре на «Союзе МС-23». В общей сложности экипаж проведет на орбите не менее 370 суток, что станет новым рекордом для МКС.

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