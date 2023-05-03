Космонавты приступили к выходу в открытый космос для переноса шлюзовой камеры
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- Космонавты приступили к выходу в открытый космос для переноса шлюзовой камеры
Российские космонавты приступили к выходу в открытый космос для установки шлюзовой камеры на модуль «Наука». Об этом стало известно 3 мая из трансляции.
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин открыли выходной люк модуля «Поиск» МКС и приступили ко второй за 2023 год внекорабельной деятельности по российской программе.
Как сообщил «Роскосмос» на сайте, в рамках выхода в открытый космос запланировано перенести шлюзовую камеру манипулятором ERA c модуля «Рассвет» и установить ее на многоцелевом лабораторном модуле «Наука». Ожидается, что космонавты проведут за пределами станции 6 часов 22 минуты.
Предыдущий выход за борт МКС россияне совершили 19 апреля. Тогда Прокопьев и Петелин провели в открытом космосе 7 часов 55 минут. В частности, во время работы они оснастили радиатором российский модуль «Наука».
Это был первый выход космонавтов в открытый космос в 2023 году, до этого Прокопьев и Петелин выходили в открытый космос для подготовки модуля «Наука» в ноябре прошлого года. Тогда они проработали за бортом МКС 6 часов 25 минут.
Космонавты вернутся на Землю в сентябре на «Союзе МС-23». В общей сложности экипаж проведет на орбите не менее 370 суток, что станет новым рекордом для МКС.