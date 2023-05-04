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Замглавы МИД РФ Галузин заявил о нежелании Запада восстановить мир на Украине

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Фото: Соцсети
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Мир на Украине не нужен ни западным странам, ни киевскому режиму. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Идея стратегического поражения России захлебнулась, но тем не менее Запад продолжает накачивать Украину вооружениями и махать перед носом Киева морковкой в виде возможного когда-то вступления в Североатлантический блок. Ни Западу, ни киевскому режиму мир не нужен», — подчеркнул он.

По его словам, если было бы иначе, то «была бы конструктивная, а не высокомерно-отрицательная реакция на предложение России в конце 2021 года заключить договор о гарантиях безопасности между Россией и США и соглашение о мерах по обеспечению безопасности между Россией и НАТО».

«Исходя из этого НАТО воздержалось бы от дальнейшего расширения на Восток, включая отказ от инкорпорирования Украины в Североатлантический блок и удаление своей инфраструктуры на линию 1997 года. Но, к сожалению, наши идеи не нашли никакого понимания ни в Вашингтоне, ни среди других стран Запада», — сказал дипломат.

Так или иначе, напомнил Галузин, идея членства Киева в НАТО положена на бумагу еще в 2008 году.

«И она каждый день доказывает свою опасность для мира и стабильности в Европе», — резюмировал замглавы МИД РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Михаила Галузина «Известиям»:

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»

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