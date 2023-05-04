Огонь на Ильском НПЗ распространился на площади 400 кв. м
Площадь пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) составила 400 кв. м. Возгорание локализовано, о чем в четверг, 4 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев со ссылкой на ГУ МЧС.
«Чтобы оперативнее справиться с возгоранием группировка сил увеличена до 167 человек и 37 единиц техники», — отмечается в публикации в Telegram-канале Кондратьева.
О пожаре на Ильском НПЗ в Северском районе в ночь на четверг, 4 мая, сообщил источник «Известий». По данным Вениамина Кондратьева, загорелись несколько резервуаров с нефтепродуктами.