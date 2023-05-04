Власти Краснодарского края рассказали о возгорании резервуаров Ильского НПЗ

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) загорелись несколько резервуаров с нефтепродуктами. Предварительно, в результате инцидента пострадавших нет, о чем в четверг, 4 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Инцидент произошел в Северском районе.

«Уже работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники. По моему поручению, на месте происшествия также находится глава района», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале краснодарского губернатора.

Он также опроверг угрозу для населения поселка.

О пожаре на Ильском НПЗ в ночь на четверг, 4 мая, сообщил источник «Известий». Также были опубликованы кадры с места происшествия, на которых можно заметить полыхающее пламя.