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Власти Краснодарского края рассказали о возгорании резервуаров Ильского НПЗ

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Фото: t.me/kondratyevvi
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На Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) загорелись несколько резервуаров с нефтепродуктами. Предварительно, в результате инцидента пострадавших нет, о чем в четверг, 4 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Инцидент произошел в Северском районе.

«Уже работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники. По моему поручению, на месте происшествия также находится глава района», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале краснодарского губернатора.

Он также опроверг угрозу для населения поселка.

О пожаре на Ильском НПЗ в ночь на четверг, 4 мая, сообщил источник «Известий». Также были опубликованы кадры с места происшествия, на которых можно заметить полыхающее пламя.

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