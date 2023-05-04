Замглавы МИД РФ Галузин заявил о неприемлемости позиции ОБСЕ и ЮНЕСКО вокруг ситуации с УПЦ
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- Замглавы МИД РФ Галузин заявил о неприемлемости позиции ОБСЕ и ЮНЕСКО вокруг ситуации с УПЦ
Ряд международных организаций ограничиваются отписками на требования российской стороны прекратить издеваться над служителями канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
«Считаем неприемлемой позицию международных организаций, в частности, секретариата ОБСЕ и ЮНЕСКО, которые ограничиваются отписками о том, что они наблюдают за происходящим в ответ на наши обращения с призывами решительно осудить несправедливые и необоснованные гонения, которые устраивает майданный режим в отношении канонической православной церкви на Украине», — подчеркнул дипломат.
По его словам, секретариаты многих международных организаций, начиная от ООН и заканчивая двумя упомянутыми выше, монополизированы сотрудниками с национальными паспортами западных стран.
«По всем международным правилам эти люди должны быть нейтральны и беспристрастны, не должны обслуживать интересы какой-либо одной страны или группы стран. Но они действуют самочинно и не считают нужным, к сожалению, принимать во внимание наши справедливые и законные требования о незамедлительном прекращении издевательства над служителями канонической УПЦ и над верующим людьми. Считаю, что позиции секретариата ОБСЕ и ЮНЕСКО в этом вопросе абсолютно неприемлемы», — отметил Галузин.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Михаила Галузина «Известиям»: