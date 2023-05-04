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Российские кнопочные телефоны по продажам опередили импортные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В I квартале 2023-го доля кнопочных телефонов российских брендов на рынке РФ в натуральном выражении составила 60% — это рекордный показатель для отечественных торговых марок. Об этом «Известиям» рассказали в «М.Видео-Эльдорадо».

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Годом ранее этот показатель составлял 40%. Таким образом на такие трубки впервые пришлось более половины продаж этих гаджетов, отметил представитель объединенного ритейлера.

Доля российских марок в штуках в I квартале этого года составила около 60%, подтвердили в МТС.

Одной из причин роста популярности российских брендов стал уход с отечественного рынка Nokia, одного из ведущих мировых производителей кнопочных телефонов. В начале 2022-го его аппараты занимали практически 20% нашего рынка, считает сотрудник одного из электронных ритейлеров.

Maxvi наблюдает рост продаж и спроса на свои кнопочные телефоны, как во втором полугодии 2022-го, так и в начале 2023-го, говорит представитель компании, выпускающей аппараты под собственным именем.

«Мы связываем это с тем, что некоторые бренды, например, Nokia, ушли с российского рынка и произошло перераспределение доли между остальными игроками», — отмечает он.

Рост доли российских телефонов на рынке объясняется тем, что многие из этих марок продвигают ритейлеры и операторы, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Компании, которые продают аппараты собственных брендов, не связаны рядом обязательств перед выпускающими аппараты китайскими организациями. Они могут выстраивать маркетинг и продвижение так, как им нужно, продавать столько аппаратов, сколько смогут и, зачастую, использовать для продвижения собственные розничные сети. Это создает российским маркам преимущества перед брендами из других стран», — утверждает он.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, росту спроса способствовала и антироссийская санкционная кампания. Разговоры о возможной блокировке в РФ смартфонов на Android и iOS ведутся постоянно, и в сложившейся ситуации многие покупают простые телефоны, которые, скорее всего, не получится отключить из-за рубежа. Благо, такой запас на всякий случай не дорогой — аппарат стоит 2–4 тыс. рублей, отмечает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взялись за трубку: российские телефоны по продажам опередили иностранные

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