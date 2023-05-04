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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на консульство в Мариехамне

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание консульства России в городе Мариехамн. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства в среду, 3 мая.

Главному следственному управлению поручено провести расследование по факту произошедшего. В отношении причастных к происшествию лиц будет возбуждено уголовное дело по статье 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»).

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Об акте вандализма, совершенного в отношении консульства России в Мариехамне, расположенного на принадлежащих Финляндии Аландских островах, сообщил МИД РФ накануне, 3 мая. В учреждение, в числе прочего, были брошены взрывное шумовое устройство.

Посольство России в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять меры для привлечения виновных к ответственности за данный инцидент с консульством.

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