Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на консульство в Мариехамне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание консульства России в городе Мариехамн. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства в среду, 3 мая.

Главному следственному управлению поручено провести расследование по факту произошедшего. В отношении причастных к происшествию лиц будет возбуждено уголовное дело по статье 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»).

Об акте вандализма, совершенного в отношении консульства России в Мариехамне, расположенного на принадлежащих Финляндии Аландских островах, сообщил МИД РФ накануне, 3 мая. В учреждение, в числе прочего, были брошены взрывное шумовое устройство.

Посольство России в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять меры для привлечения виновных к ответственности за данный инцидент с консульством.