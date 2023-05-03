Кремль: ночью Киев совершил попытку удара по резиденции Путина, БПЛА выведены из строя

Киев ночью попытался нанести удар беспилотниками по Кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 3 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

График работы Путина не изменился и продолжается в обычном режиме. Сам президент не пострадал, сообщили в его администрации.

В Кремле расценили случившееся как террористическую акцию.

В пресс-службе добавили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду заявил, что после попытки дронов атаковать Кремль никаких переговоров с режимом президента Украины Владимира Зеленского быть не может. Он также считает, что «киевский нацистский режим» необходимо признать террористической организацией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, сказал, что Белый дом пока не обладает достаточной информацией об атаке беспилотников на Кремль. В то же время, по словам политика, Вашингтон оставляет на усмотрение Киева, как действовать в конфликте.

Ранее в среду власти Москвы запретили полеты беспилотных летательных аппаратов в городе, за исключением тех, которые используются по решению органов государственной власти, чтобы не затруднять работу правоохранительных органов.