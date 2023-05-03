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«Алмаз-Антей» будет выпускать российские грузовики на бывшем заводе Toyota

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начнет выпускать грузовые автомобили гражданского назначения БАЗ-S36A11 на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге в 2024 году. Об этом 3 мая сообщил генеральный директор Обуховского завода (входит в концерн) Михаил Подвязников.

Также с 2026 года планируется запуск производства модельного ряда электромобилей E-Neva.

«Безусловно, в ближайшее время предстоит большая работа по наладке производственных мощностей для выпуска серии автомобилей на новой для нас площадке. <…> Мы уверены, что при поддержке Минпромторга нам удастся восполнить дефицит рынка гражданского автотранспорта, образовавшийся после ухода иностранных компаний, качественными отечественными машинами мирового уровня», — привела «Известиям» слова Подвязникова пресс-служба концерна.

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В сентябре прошлого года японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor объявила о решении закрыть свое предприятие в Санкт-Петербурге. Завод был рассчитан на производство 100 тыс. машин в год и работал с конца 2007 года. 15 ноября компания начала сокращать сотрудников, которые на нем работали.

Предприятие приобрело ООО «Шушары-Авто» («дочка» ФГУП НАМИ). АО «Обуховский завод» было назначено в качестве управляющей компании активами бывшего завода ООО «Тойота Мотор» 27 апреля.

В январе текущего года президент России Владимир Путин посетил испытательный корпус Обуховского завода и осмотрел экспериментальный образец E-Neva.

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