Toyota приступила к сокращению сотрудников завода в Петербурге

Компания Toyota начала сокращать сотрудников, которые работали на заводе в Санкт-Петербурге. Об этом 15 ноября сообщило ТАСС, ссылаясь на комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

«С 14 ноября на предприятии начались организационно-штатные мероприятия по высвобождению работников (увольнение по соглашению сторон). «Тойота» вынесла персональное предложение каждому сотруднику, которое включает выплату от 12 средних заработных, а также сохранение на протяжении года после увольнения ДМС. Кроме того, если работник пожелает переобучиться или повысить свою квалификацию, компенсации расходов на обучение составит до 50 000 рублей», — сообщили в комитете.

В сентябре текущего года крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor объявила о решении полностью закрыть свое сборочное предприятие в Санкт-Петербурге. Завод компании рассчитан на производство 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие было введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry. На предприятии числится 1937 сотрудников.

2 ноября компания Toyota оценила ущерб от прекращения производства в России более чем в $650 млн (примерно 40 млрд рублей). Вместе с тем компания сообщила, что будет сохранять послепродажное обслуживание автомобилей Toyota и Lexus на российском рынке и поддержку местной дилерской сети. Общая сумма инвестиций со стороны Toyota в производство составила около 20 млрд рублей.