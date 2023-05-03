Самолет рейса Стамбул — Москва готовится к экстренной посадке в Сочи

Самолет, летевший из Стамбула в Москву, готовится к экстренной посадке в Сочи. Об этом в среду, 3 мая, сообщили «Известиям» в экстренных службах.

Самолет направлялся из Стамбула в Домодедово. Однако из-за технических проблем не смог продолжить полет. Причиной, предварительно, стали проблемы с наддувом.

На борту воздушного судна находятся 44 человека — 42 взрослых и два ребенка.

Экстренные службы готовятся принять борт. Посадка ожидается в ближайшие минуты.

Днем ранее рейс из Читы в Москву перенесли из-за открывшей аварийный выход пассажирки. В аэропорту Читы отметили, что его случайно во время посадки открыла пенсионерка 1960 года рождения. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа не пострадали. Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента.