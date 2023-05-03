Майкл Дуглас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

Американский актер Майкл Дуглас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» 76-го Каннского кинофестиваля. Об этом в среду, 3 мая, сообщило издание Variety.

Награду присуждают артистам в знак признания карьеры и личного вклада в кинематограф. Дуглас получит ее в день открытия смотра, 16 мая.

Дуглас неоднократно посещал мероприятие. Впервые он приехал на фестиваль в 1979 году с фильмом «Китайский синдром», затем в 1992-м с «Основным инстинктом» и в 1993 году с картиной «С меня хватит!». Последний раз он представлял в Каннах ленту «За канделябрами» в 2013 году.

«Фестиваль всегда напоминал мне, что магия кино заключается не только в том, что мы видим на экране, но и в том, чтобы оказывать влияние на людей по всему миру», — цитирует издание актера.

76-й Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая.

Майкл Дуглас является двукратным лауреатом премии «Оскар». Первую награду получил в качестве продюсера в 1976 году за фильм «Пролетая над гнездом кукушки», вторую — в 1988-м за роль в ленте «Уолл-стрит».

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