Президенту Финляндии не перевели ответ Зеленского на пресс-конференции

Президенту Финляндии Саули Ниинистё не включили перевод слов украинского лидера Владимира Зеленского на их совместной пресс-конференции, прошедшей 3 мая.

Зеленскому был задан вопрос о том, какие гарантии безопасности ждет Украина от НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. После этого глава Финляндии заявил, что не услышал перевод ответа.

«К сожалению, они забыли дать мне перевод. Перевод, я его не слышал», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский 3 мая прибыл в Хельсинки по приглашению Ниинистё. Они провели переговоры, посвященные поддержке Украины, двусторонним отношениям стран и глобальной геополитической ситуации. В них также участвовали премьер-министр Финляндии Санна Марин и министр иностранных дел Пекка Хаависто.

Ожидается, что вечером состоится Северо-украинский саммит, в котором кроме Зеленского и Ниинистё примут участие премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, глава норвежского кабмина Йонас Гар Стёре, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава кабмина Исландии Катрин Якобсдоттир.

21 апреля сообщалось, что Финляндия поставит Украине 15-й пакет военной помощи, оценочная стоимость партии составляет €78 млн. Общий объем поддержки Украины Финляндией сейчас составляет около €990 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.