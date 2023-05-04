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5 мая — День акушерки: история и традиции праздника

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Ежегодно 5 мая в России и других странах мира отмечается День акушерки — праздник, посвященный медицинскому персоналу, который помогает докторам и пациенткам во время родов. Об истории знаменательного дня и особенностях проведения — читайте в материале «Известий».

День акушерки – 2023: история

История акушерства берет свое начало еще до нашей эры. Помощники для рожениц существовали в Древнем Китае, Древнем Египте, Вавилоне, на Руси в и других странах и регионах. В научно-медицинских кругах акушерство начало развиваться в XVII веке.

Первые конференции по вопросам оказания медицинской помощи при родах стали проводиться в начале 1900-х годов. Со временем встречи стали проходить всё чаще, и в 1954 году в Лондоне было принято решение о создании Международной ассоциации акушерок. С того момента съезды организуют раз в три года.

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В ходе очередной конференции в Нидерландах в 1987 году участники предложили учредить знаменательный день акушерок в целях повышения значимости профессии в глазах общественности. Праздник появился в календаре в 1992 году и ежегодно отмечается 5 мая.

Особенность сферы заключается в том, что акушерами являются преимущественно женщины. Именно в эту медицинскую отрасль впервые в истории были приняты представительницы прекрасного пола.

День акушерки – 2023: традиции

Каждый год Ассоциация предлагает различные лозунги для торжества.. Например, до 2015 года праздник проходил под девизом «Мир нуждается в акушерках сегодня больше, чем когда-либо». В 2023 году девиз знаменательного дня — «Снова вместе: от доказательств к реальности». Лозунг является отсылкой к предстоящему глобальному съезду членов организации, первому за пять лет.

Во многих странах традиционно устраивают приуроченные ко Дню акушерки семинары, конференции, шествия и концертные мероприятия. Наиболее отличившихся представителей профессии награждают почетными грамотами.

10 марта во всем отмечали День диетолога — праздник специалистов, которые занимаются вопросами здорового питания человека. «Известия» рассказали о специфике профессии и традициях знаменательного дня.

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