Путин поддержал намерение главы Нижегородской области идти на второй срок

Президент РФ Владимир Путин 3 мая поддержал стремление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина баллотироваться на второй срок.

«Всё зависит прежде всего от позиции людей — нижегородцев и всех жителей области. Мне кажется, что люди имеют возможность оценить ваши результаты, они, очевидно, положительные. <…> Работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди вас поддержат», — сказал Путин.

Никитин был назначен губернатором Нижегородской области в 2018 году, в сентябре 2023-го истекает срок его полномочий.

В ходе встречи главе государства было доложено о ситуации на крупнейших предприятиях региона.

«Я постоянно встречаюсь с представителями предприятий. Загрузка выросла примерно на 18% по оборонно-промышленному комплексу (ОПК. — Ред.), на некоторых предприятиях — в разы. Работа идет в две-три смены. <…> Гособоронзаказ <…> исполняется надлежащим образом», — отчитался Никитин.

Тем временем он указал на ряд имеющихся проблем, добавив, что «они все решаются».

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Выборы глав субъектов России состоятся более чем в 20 регионах, впервые — в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.