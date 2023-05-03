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Андрей Мартемьянов назначен главным тренером хоккейного клуба «Амур»

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Главным тренером хоккейного клуба «Амур» назначен Андрей Мартемьянов. Об этом 3 мая сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Утвердил на пост главного тренера ХК «Амур» Андрея Мартемьянова — успешного спортсмена и наставника, который обладает богатым опытом выведения своих подопечных в серию игр плей-офф», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, Мартемьянов приступает к исполнению обязанностей со дня назначения. Первоочередной задачей для него является комплектование команды. «А далее упорная работа над достижением очень амбициозной цели, которая прописана в единой стратегии развития до 2026 года. Это завоевание Кубка Гагарина!» — отметил Дегтярев.

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Мартемьянов уже работал в «Амуре» с 2016 по 2018 год и один раз выводил команду в плей-офф. В дальнейшем он возглавлял «Автомобилист» и «Сибирь», с которыми в каждом сезоне участвовал в розыгрыше Кубка Гагарина.

Также в этот день клуб «Северсталь» сообщил в своем Telegram-канале о назначении Андрея Козырева на пост главного тренера. Для него это дебют в качестве наставника клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее, 2 мая, стало известно о назначении Александра Завьялова на пост главного тренера «Витязя». Ранее он работал тренером в клубах «Амур», «Нефтехимик», «Трактор», «Ак Барс» и других.

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