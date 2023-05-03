Навстречу дню: как идет подготовка к празднованию 9 мая
Навстречу дню: как идет подготовка к празднованию 9 мая
2023-05-03 14:08:34
2023-05-03 14:08:34
2023-05-03 14:08:34
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Россия готовится отметить годовщину Победы
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
В России полным ходом идет подготовка к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Улицы городов и сел страны украшаются к великой дате. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Журавли из знаменитой песни Марка Бернеса летят над улицами Санкт-Петербурга
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Заместитель председателя Государственной Думы, член Высшего совета ЛДПР Борис Чернышов принял участие в акции «Окна Победы» и обводит трафарет с авторским эскизом, посвященным России
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Участники «Движения первых» в рамках акции «Окна Победы» украсили окна кабинетов депутатов Госдумы праздничными лентами
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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
Ветеранов Забайкалья поздравили с грядущей годовщиной офицеры и солдаты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) и юнармейцы
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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
94-летняя Александра Голдобина пережила Великую Отечественную ребенком, но помнит все, будто вчера. Поздравить ветерана пришли капитан Юлия Утянская и заместитель командира батальона по военно-политической подготовке майор Роман Соболев
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
В селе Гладковка Херсонской области восстанавливают мемориал в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, который пытался разрушить киевский режим
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
В столице России кадеты и юнармейцы передали 89 копий Знамени Победы в каждый из регионов РФ в рамках акции «Мы — наследники Великой Победы» в филиале Музея Победы на Поклонной горе
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В Музее Победы в Москве стартовала акция «Стена Памяти». На специальный стенд с 1 по 9 мая все желающие смогут прикрепить портрет своего родственника — участника Великой Отечественной войны. Такие стенды будут открыты во всех регионах страны
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
В честь 80-летия победы под Сталинградом ретропоезд «Воинский эшелон» с 30 апреля по 14 мая 2023 года проедет по Волгоградской области и сделает остановки на 17 железнодорожных станциях
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В Москве на площади перед Музеем Победы стартовало ралли «Огонь Памяти». Участникам автопробега предстоит преодолеть более 2500 км по дорогам России и Белоруссии
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Участник Великой Отечественной войны и ветеран вневедомственной охраны Республики Татарстан полковник милиции Мануил Давлетшин во время патриотической акции управления Росгвардии по Республике Татарстан «Парад у дома Ветерана»
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Специально для ветерана оркестр исполнил марши и песни времен Великой Отечественной
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