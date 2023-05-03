В Египте началось строительство третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» с участием РФ

Основной этап строительства третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» начался в Египте. Об этом в среду, 3 мая, сообщила пресс-служба госкорпорации «Росатом» в Telegram-канале.

Отмечается, что в фундаментальную плиту третьего энергоблока уже залит «первый бетон».

Председатель Совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль заявил, что работы по проекту ведутся в соответствии с графиками.

«Начало строительства третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» говорит о том, что проект набирает темп. Для «АСЭ» строительство энергоблоков по проекту ВВЭР-1200 – уже привычный и хорошо отработанный процесс. С другой стороны, проект сооружения АЭС «Эль-Дабаа» имеет свои индивидуальные особенности», — сказал старший вице-президент по управлению проектами сооружения АЭС компании «АСЭ» Александр Корчагин.

Он также выразил уверенность в том, что Россия совместно с египетскими партнерами добьется успеха в реализации данного проекта.

Ранее, 30 марта, стало известно, что «Росатом» получил разрешение на строительство третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа».

19 марта глава Минпромторга России — вице-премьер Денис Мантуров встретился с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси. Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения российско-египетского сотрудничества. Мантуров также отметил опережающие сроки строительства АЭС «Эд-Дабаа» в Египте.

Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о возведении атомной станции в ноябре 2015 года. Работы на первом энергоблоке АЭС начали в июле 2022 года, на втором — в ноябре. На АЭС будут расположены четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Общая мощность станции составит почти 4,8 ГВт. Строительство всех четырех блоков планируется завершить к 2028–2029 годам.