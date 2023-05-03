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В МГУ назвали вероятную цель визита Зеленского в Финляндию

Политолог Фененко: Зеленский прибыл в Финляндию для обсуждения давления на РФ в Балтийском море
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Стоит ожидать координации действий между Украиной, Финляндией и Швеций для усиления давления на РФ в регионе Балтийского моря. Об этом 3 мая «Известиям» сообщил доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию, где пройдет саммит стран Северной Европы и Украины, сообщается на сайте офиса президента Финляндии Саули Ниинистё.

«Американцы еще с 2014 года приняли план — в ответ на усиление России на Черном море усиливать давление на Балтийском море. Поэтому, я думаю, следует ожидать координации действий между Украиной, Финляндией и Швецией. Главной целью будет усиление давления на РФ в регионе Балтийского моря, чтобы, во-первых, отвлечь наши Вооруженные силы от Украины, во-вторых, чтобы создать напряженность вокруг Калининграда и Финского залива и вынудить нас отвлекать силы и ресурсы», — сказал Фененко.

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В ноябре прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Румынии заявил, что Североатлантический альянс будет усиливать присутствие от Черного до Балтийского морей.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, теперь распространяется на Финляндию.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вступление Финляндии в НАТО обостряет ситуацию в регионе. По его словам, это стало посягательством на безопасность и интересы России.

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