Полиция ФРГ задержала свыше 30 подозреваемых в связях с мафией Италии

Сотрудники немецкой полиции в рамках операции правоохранителей, проводимой по всему миру, задержали в ФРГ более 30 человек, подозреваемых в связи с итальянской мафиозной группировкой «Ндрангетой». Об этом 3 мая сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным баварской полиции, в ФРГ исполнено более 30 ордеров на арест подозреваемых и проведены обыски в десятках жилых и коммерческих помещений.

«Полицейский спецназ действовал в Северном Рейне-Вестфалии, Баварии, Тюрингии, Рейнланд-Пфальце и Сааре», — говорится в сообщении.

Некоторым подозреваемым удалось скрыться.

Утром в среду по всему миру в результате операции против итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» были арестованы 85 человек, всего под ограничительные меры попали 108 человек в Италии. Рейды также провели полицейские в Италии, Бельгии, Португалии, Франции, Словении, Румынии, Панаме и Бразилии.

Крупное преступное объединение «Ндрангета» действует в основном в южной итальянской области Калабрия. Традиционном видом незаконной деятельности для нее является наркоторговля.

В апреле в Италии был арестован Паскуале Бонавота, босс «Ндрангеты». Его обвиняют в нескольких убийствах и других тяжких преступлениях.

Арест Бонавоты был произведен в рамках расследования крупного дела о преступлениях «Ндрангеты». В 2019 году по нему арестовали 334 человека из мафиозных кругов.

В январе в Италии задержали босса мафии «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро, разыскиваемого около 30 лет. Его арестовали на Сицилии в одной из частных клиник.