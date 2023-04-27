В Италии арестовали одного из самых опасных боссов мафии

Национальными полицейскими силами Италии (карабинерами) был арестован Паскуале Бонавота — босс одной из крупнейших в стране мафиозных группировок под названием «Ндрангета». Об этом 27 апреля сообщила газета La Stampa.

По данным издания, 50-летний Бонавота был задержан в Генуе на севере страны после долгого расследования, организованного спецподразделениями карабинеров и Управлением по борьбе с мафией провинции Катандзаро. Его обвиняют в нескольких убийствах и других тяжких преступлениях.

Арест Бонавоты был произведен в рамках расследования крупного дела о преступлениях «Ндрангеты». В 2019 году по нему арестовали 334 человека из мафиозных кругов. Глава синдиката оставался единственным, кто до недавнего времени находился на свободе.

Семейный клан Бонавота возглавил в 16 лет, получив прозвище «босс-ребенок». Он начал вооруженную борьбу с соперничающими группировками «Ндрангеты». За несколько десятилетий его преступный синдикат сумел распространить свое влияние почти на всю Италию.

Ранее, 3 февраля, во Франции был задержан крупный итальянский мафиози Эдгаро Греко, осужденный в Италии за убийство. Он несколько лет выдавал себя за шеф-повара.

До этого, 16 января, в Италии задержали босса мафии «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро, разыскиваемого около 30 лет. Его арестовали на Сицилии в одной из частных клиник.