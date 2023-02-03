Во Франции после 16 лет поисков арестован осужденный за убийство мафиози

Крупный итальянский мафиози Эдгаро Греко, осужденный в Италии за убийство, арестован во Франции после 16 лет поисков. Как сообщило 3 февраля агентство France-Presse, Греко несколько лет выдавал себя за шеф-повара.

Главарь мафии находился в розыске с 2006 года по уголовному делу об убийстве двух братьев и покушении на убийство еще одного человека. В Италии убийцу осудили на пожизненный срок.

63-летний Греко, который является членом итальянской мафиозной группировки «Ндрангета», был задержан в городе Сент-Этьен во Франции. Там он скрывался с 2014 года, живя под псевдонимом Пауло Димитрио и выдавая себя за шеф-повара в местной пиццерии в течение по меньшей мере трех лет.

К июлю 2021 года мафиози был настолько уверен в безопасности своего псевдонима, что даже дал интервью местной газете, похваставшись для одной из статей «региональными и домашними рецептами». К статье для публикации он сфотографировался в темных очках.

Ранее, 16 января, стало известно, что в Италии задержали босса мафии «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро, разыскиваемого около 30 лет. Денаро арестовали на Сицилии в одной из частных клиник Палермо, где он проходил лечение больше года. Арест произошел на следующий день после 30-летней годовщины ареста главаря сицилийской мафии Тото Риины.