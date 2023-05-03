Площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами на Кубани составила 1,2 тыс. кв. м
Площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом в среду, 3 мая, в своем Telegram-канале сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.
По его словам, в тушении задействованы 23 единицы пожарной техники и 85 человек личного состава. Причины происшествия устанавливаются. Пострадавших нет.
О пожаре в поселке Волна стало известно ранее этим же днем. Пожару присвоен высший ранг сложности.
По данным «Известий», объем резервуара с нефтью составляет 20 тыс. куб. м. Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что угрозы для жителей населенного пункта нет. Также он отмечал, что на место происшествия прибыли все экстренные службы, а также пожарный поезд.